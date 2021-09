La definizione e la soluzione di: Presi in giro attraverso un'imitazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARODIATI

Curiosità/Significato su: Presi in giro attraverso un imitazione Mai dire... (sezione Mai dire giro) vengono Presi in giro sono L'isola dei famosi, Campioni, il sogno, La Fattoria, Music Farm, Cambio moglie e Paradise Hotel. Tornano le imitazioni e le creazioni 76 ' (7 460 parole) - 12:37, 19 lug 2021

Altre definizioni con presi; giro; attraverso; imitazione; Il Robert che è stato presidente dello Zimbabwe; Il Dini che fu Presidente del Consiglio; L'Angelo che è stato presidente dei Verdi; L'Enzo presidente della Rai dal 1996 al 1997; Prendere in giro, mettere in ridicolo; Chierici dell'ordine di San Girolamo Emiliani; L'uccello... vittima di scherzi e prese in giro; Un desueto giramento di testa, capogiro; Breve raduno organizzato attraverso il web ing; Misura le distanze attraverso i giri di una ruota; Modo d'esprimersi attraverso il linguaggio verbale; Si scarica attraverso i poli; Di linguaggio aulico a imitazione... dei tomi; Imitazione in chiave burlesca, macchietta; Una volgare copiaImitazione; Imitazione satirica; Ultime Definizioni