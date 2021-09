La definizione e la soluzione di: Presa in giro, umiliazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DILEGGIO

Curiosità/Significato su: Presa in giro, umiliazione Cicciabomba (categoria Film ambientati in Veneto) frequenta solo le sue amiche bruttine, viene spesso Presa in giro a causa del suo peso e lavora come speaker in una piccola radio cattolica locale. Tramite la 4 ' (478 parole) - 01:43, 11 set 2021

Altre definizioni con presa; giro; umiliazione; Può essere di intenti, di beni, di impresa..; Un'impresa... per giganti; Relativo a un'impresa commerciale; Libro contabile di un'impresa commerciale; Presi in giro attraverso un'imitazione; Prendere in giro, mettere in ridicolo; Chierici dell'ordine di San Girolamo Emiliani; L'uccello... vittima di scherzi e prese in giro; Passare sotto quelle caudine è un'umiliazione; Se è morale, è un'umiliazione che brucia; Cederle è un’umiliazione; Grave umiliazione; Ultime Definizioni