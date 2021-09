La definizione e la soluzione di: Possono esserlo k, g, n, in fonetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VELARI

Curiosità/Significato su: Possono esserlo k, g, n, in fonetica Lingue apache (sezione fonetica) l'apache di pianura sono pressoché estinti (il lipan potrebbe già esserlo). Il chiricahua è in grave pericolo. Anche il mescalero, il jicarilla e l'apache occidentale 13 ' (953 parole) - 22:42, 10 mag 2020

