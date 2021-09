La definizione e la soluzione di: La pietra sacra per i Semiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BETILO

Curiosità/Significato su: La pietra sacra per i Semiti Betilo (categoria Pietre sacre) Il betilo è una pietra a cui si attribuisce una funzione sacra in quanto dimora di una divinità o perché identificata con la divinità stessa. Il termine 5 ' (558 parole) - 00:47, 20 mar 2021

