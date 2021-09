La definizione e la soluzione di: Per Michele Serra sono così i figli adolescenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SDRAIATI

Il Michele che condusse La vita in diretta; Con Dellamorte in un film di Michele Soavi; È stato un programma TV di Michele Mirabella; Il Michele che incise la canzone Era lei; Un tipo di serratura portatile; La esegue il ladro sulla serratura; Lavora in serra o in giardino; Santuario presso Serralunga, nel Monferrato; Lo sono i solfuri come la galena e la pirite; Libro di fantascienza di R. Matheson: Io sono __; Così sono i codici costitutivi di un software; Lo sono le proprietà di una pianta medicinale; In alternativa è detto così il nervo trocleare; Così sono i codici costitutivi di un software; Così può anche essere chiamato il lago di Ginevra; Si definisce così un carattere o tratto corporeo; Il figlio del figlio del figlio; Il conte di Savoia figlio di Amedeo V; Il figlio di Apollo e Cirene di cui narra Virgilio; Lo sono madre e figlio in un'opera di Damien Hirst; Il diario tipico degli adolescenti; Li appendono gli adolescenti in camera; Escrescenze del viso tipiche degli adolescenti; Attributo per certi cortei formati da adolescenti;