La definizione e la soluzione di: Per i francesi sonora sconfitta, disfatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DEBACLE

Curiosità/Significato su: Per i francesi sonora sconfitta, disfatta Giappone (sezione Grande potenza e disfatta) cacciata violenta di ogni nave straniera ma, dopo l'incredibile disfatta della dinastia Qing per mano britannica nel 1842, l'ordine fu annullato; tuttavia Nagasaki 193 ' (20 828 parole) - 13:19, 13 set 2021

Altre definizioni con francesi; sonora; sconfitta; disfatta; La rivolta dei contadini francesi del 1358; Coppette francesi di cialda croccante fra; Il parrucchiere per i francesi; Le Éditions dei dizionari francesi; Formano la colonna sonora di un film; Il Michael Oscar per la colonna sonora del film Up; 12 Apre una scala sonora; Lo scapestrato che disonora la famiglia; Il generale rimosso dopo la sconfitta di Custoza; Fu teatro di una storica sconfitta di Napoleone; Sconfitta disastrosa; Disfatta, sconfitta clamorosa; Chi ci va è pronto alla disfatta; Luogo della disfatta di Bruto e Cassio nel 42 a.C; Disfatta, sconfitta clamorosa; Donna soddisfatta; Ultime Definizioni