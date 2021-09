La definizione e la soluzione di: Pensata o realizzata in onore di qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DEDICATA

Curiosità/Significato su: Pensata o realizzata in onore di qualcuno Gabriele D'Annunzio (categoria Decorati con la Legion d'onore) soprannominata "il volo dell'arcangelo"), qualcuno parlò di un attentato ordito dal primo ministro Francesco Saverio Nitti o addirittura dai fascisti; il funzionario 216 ' (23 744 parole) - 22:51, 7 set 2021

