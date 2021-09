La definizione e la soluzione di: Ci si pedala in due. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TANDEM

Curiosità/Significato su: Ci si pedala in due Pedale (musica) note di pedale sono due, tre, si parla di pedale doppio, triplo ecc. Un pedale che suona nella parte acuta del registro anziché in quella grave si chiama 4 ' (511 parole) - 08:22, 20 ott 2019

Altre definizioni con pedala; Per le sue pedalate sono ideali le salite; Pista su cui si pedala; Fa pedalare in piscina; Ci si pedala ai corsi tenuti in piscina ing;