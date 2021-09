La definizione e la soluzione di: Il Paolo ex presidente della Corte Costituzionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GROSSI

Curiosità/Significato su: Il Paolo ex presidente della Corte Costituzionale Corte Costituzionale (Italia) della Corte eleggono uno di loro presidente della Corte Costituzionale, con funzioni di coordinamento e mandato triennale. Dal 18 dicembre 2020, il presidente 91 ' (10 967 parole) - 15:35, 10 ago 2021

