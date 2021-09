La definizione e la soluzione di: Ortaggi che maturano in anticipo sulla stagione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRIMIZIE

Curiosità/Significato su: Ortaggi che maturano in anticipo sulla stagione quelle che maturano dalla seconda metà di giugno in poi sono suscettibili di gravi danni che, in assenza di controllo, possono giungere anche al 100%. In ogni

