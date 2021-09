La definizione e la soluzione di: Ormone usato come farmaco per stati infiammatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CORTISONE

Curiosità/Significato su: Ormone usato come farmaco per stati infiammatori Antidepressivo ( farmaco antidepressivo) sperimentati in combinazione con un farmaco antidepressivo per potenziarne gli effetti. In particolare la tireoiodina, un Ormone tiroideo, può essere somministrato 85 ' (9 240 parole) - 13:18, 17 lug 2021

Ormone usato in farmacia; Ormone usato come potente farmaco; E' nota anche come ormone del buonumore; Strumento per il disegno tecnico usato a scuola; Uno stato che può essere causato dalla narcolessia; Un tono di rosso usato nell'antica Roma; Utensile piatto usato per livellare glasse; Come le fonti antiche... da cui non sgorga acqua; Razionali come certe deduzioni; Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia; Difficile da affrontare come può esserlo un'attesa; Farmaco o preparato che allevia dolori o fastidi; Farmaco per la cura dell'elmintiasi; Farmaco ad azione sedativa; Farmaco sotto forma di preparazione acquosa; Lo sono stati Laura Conter e Italo Salice; Lo sono stati i Beatles; Dono fatto a un dipendente per i servizi prestati; Lo sono stati i fratelli Abbagnale; Processo infiammatorio del midollo spinale; Processo infiammatorio della zona ombelicale; Farmaci antinfiammatori non steroidei; Quello delle Asteraceae è antinfiammatorio;