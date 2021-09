La definizione e la soluzione di: Nota spia inglese doppiogiochista per l'Urss. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : KIMPHILBY

Curiosità/Significato su: Nota spia inglese doppiogiochista per l Urss contatto per i cinque negli anni precedenti la seconda guerra mondiale sino al 20 agosto 1938, quando venne arrestato e condannato a morte come spia tedesca

Altre definizioni con nota; spia; inglese; doppiogiochista; urss; Nota casa discografica soul e R'n'B statunitense; Tuta indossata dai militari per non farsi notare; Località sarda nota per i suoi coltelli; Scogliere calcaree provenzali, nota meta turistica; La località grossetana con la spiaggia Carbonifera; L'atto di chi fa la spia; Con la spia in un film di Roman Polanski; Il paese della panificazione della spianata sarda; Scuderia inglese di Formula 1 con sede a Woking; La regione inglese di Brighton e Chichester; Nota città industriale inglese dello Yorkshire; Contenitore usato per il rito inglese delle 5; Il Krusciov uomo politico dell'URSS post Stalin; Lo stato che si ribellò all'URSS nel 1956; L'URSS tentò d'installarne a Cuba nel 1962; Quella di Praga fu soffocata nel '68 dagli URSS; Ultime Definizioni