La definizione e la soluzione di: Il moto che non necessita ricariche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERPETUO

Curiosità/Significato su: Il moto che non necessita ricariche Veicolo ibrido (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) il motore termico non è collegato alle ruote, esso ha il compito di generare la corrente per alimentare il motore elettrico che la trasforma in moto, 18 ' (2 193 parole) - 22:26, 22 giu 2021

