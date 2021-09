La definizione e la soluzione di: Momenti sporadici, non continui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPRAZZI

Curiosità/Significato su: Momenti sporadici, non continui Crisi del teatro Dubrovka stesso presidente Vladimir Putin, altri invece gli imputarono fin dai Momenti successivi alla tragedia la responsabilità della decisione di usare il 27 ' (3 076 parole) - 01:26, 8 set 2021

