La definizione e la soluzione di: Militare spartano noto per la sua astuzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LISANDRO

Curiosità/Significato su: Militare spartano noto per la sua astuzia Lisandro (categoria Militari spartani) stato un Militare spartano che servì la sua città nell'ultima fase della guerra del Peloponneso e all'inizio della guerra di Corinto, durante la quale morì 25 ' (3 239 parole) - 23:50, 31 ago 2021

Altre definizioni con militare; spartano; noto; astuzia; Adatto al servizio militare; Base militare USA nei pressi di Pisa e Livorno; Politico e militare latino dal nome... barbaro; Il militare sardo punico citato in Ab Urbe condita; Lo spartano che si copri di gloria alle Termopili; Il servo della gleba spartano; Lo spartano Lisandro vi sconfisse la flotta ateniese; Schiavo spartano; Il Diego noto pittore spagnolo barocco; Le ruote di un noto mensile di automobilismo; Comune bretone noto per un complesso megalitico; Il più noto romanzo di Archibald Joseph Cronin; Astuzia, scaltrezza; Astuzia da spadaccino; Evitato con astuzia;