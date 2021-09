La definizione e la soluzione di: La Luna lo era del Sole in un film di Zeffirelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SORELLA

Curiosità/Significato su: La Luna lo era del Sole in un film di Zeffirelli Fratello Sole, sorella Luna Fratello Sole sorella Luna/Preghiera semplice/Canzone di San Damiano. Fratello Sole, sorella Luna è un film del 1972 diretto da Franco Zeffirelli, liberamente 8 ' (924 parole) - 03:07, 5 set 2021

Una madre... un po' solenne; Ci si stende dal medico e sotto il sole; Un video su Instagram visibile per sole 24 ore; Vi si trovano le isole greche; È del terzo piano in un film di Roman Polanski; Con letto e fortuna in un film con Edith Scob; È blu in un film con Anne Baxter del 1953; Così è l'oggetto del desiderio d'un film di Buñuel;