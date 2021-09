La definizione e la soluzione di: L'Umbria e il Piemonte non ne hanno sul mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SBOCCHI

Curiosità/Significato su: L Umbria e il Piemonte non ne hanno sul mare Piemonte significati, vedi Piemonte (disambigua). Il Piemonte (AFI: /pje'monte/; Piemont [pje'm?nt] in Piemontese, in occitano e in francoprovenzale; Piemont [pje'mont] 102 ' (9 926 parole) - 11:26, 8 set 2021

Altre definizioni con umbria; piemonte; hanno; mare; Come l'Umbria ospita i Monti Sibillini; Si trova in Corsica... e in Umbria; Lago dell'Umbria; La sua Val è una celebre zona fra Toscana e Umbria; Quello verde è una salsa piemontese al prezzemolo; La roccia tipica di Mergozzo in Piemonte; In Piemonte, tra i primi, c'è quello al barolo; Rinomata zona piemontese tra Cuneo e Asti; Hanno piccoli pazienti; L'hanno in comune Colorno e Caserta; Quelli alla sorrentina hanno pomodoro e mozzarella; Hanno gli occhi in un noto film di Wes Craven; Abitano un capoluogo pugliese sul mare Ionio; Sostituiscono i km negli USA o nel mare; Lo sono le onde del mare in burrasca; Gli unicorni... del mare; Ultime Definizioni