La definizione e la soluzione di: Località pugliese in cui si produce un pane D.O.P. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Localita pugliese in cui si produce un pane D.O.P

Puglia ( Trasporti in Puglia) /'pu??a/; Apulia in latino, Iapyghia, ?ap???a in greco antico, Pùgghie, Puie o Puje in pugliese, Puja in salentino, Pulia in arbëreshë e Poulye in francoprovenzale)