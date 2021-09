La definizione e la soluzione di: Liberare dal liquido in eccesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DRENARE

Curiosità/Significato su: Liberare dal liquido in eccesso Clistere pratica volta a Liberare l'ultimo tratto dell'intestino da feci e/o gas, con l'introduzione di una sonda nel retto e/o nel sigma. In campo medico lo si 7 ' (880 parole) - 16:21, 26 ago 2020

Altre definizioni con liberare; liquido; eccesso; Decidere o deliberare in modo vincolante; Liberare da lacci e funi... rilassandosi; Liberare dal peccato e dalla sofferenza; La riunione aziendale per... liberare idee; Lasciar sedimentare un liquido come il vino; Lo scorrere dell'acqua o di un altro liquido; Prodotto semiliquido derivato da latte fermentato; Riversare un liquido da un recipiente a un altro; Meticolosa all'eccesso; Atteggiamento lontano da ogni eccesso... per Orazio; Relativo a un avanzo, scarto, eccesso; L'eccesso di impulsi sessuali in un uomo;