La definizione e la soluzione di: Legge dell'UE che non ha immediata applicazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIRETTIVA

Curiosità/Significato su: Legge dell UE che non ha immediata applicazione Classe di consumo energetico (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) nell'ambito dell'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento 168 ' (16 367 parole) - 21:12, 12 set 2021

