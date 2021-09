La definizione e la soluzione di: Un lavoratore in più, da ricollocare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESUBERO

Curiosità/Significato su: Un lavoratore in piu, da ricollocare Licenziamento (ordinamento italiano) (sezione Lo Statuto dei Lavoratori) lavoro con un suo lavoratore dipendente. Si distingue tra licenziamento individuale se riguarda un singolo lavoratore dipendente, mentre in caso di licenziamento 63 ' (8 620 parole) - 09:20, 12 lug 2021

