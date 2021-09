La definizione e la soluzione di: L'angolo tra due pareti per l'alpinista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIEDRO

Curiosità/Significato su: L angolo tra due pareti per l alpinista Parete (alpinismo) pianeggiante che interrompe la parete. Diedro Costituito dall'incontro tra due piani diversi di roccia, che formano un angolo di ampiezza variabile (diedri 3 ' (371 parole) - 06:32, 27 ott 2020

