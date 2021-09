La definizione e la soluzione di: In Italia c'è ad esempio pontina e salentina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANURA

Curiosità/Significato su: In Italia c e ad esempio pontina e salentina Pianure Italiane ( Pianure d'Italia) d'Italia. alluvionale: Pianura padana, Pianura veneto-friulana, Piana di Albenga, Valdarno, Maremma, Piana di Pisa, Campagna romana, Pianura pontina, 16 ' (1 784 parole) - 00:21, 31 ago 2021

