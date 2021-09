La definizione e la soluzione di: Inesatto... come chi gioca sporco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCORRETTO

Curiosità/Significato su: Inesatto... come chi gioca sporco tutte le partite debbano essere giocate in modo onesto e odia chi gioca in modo sporco. Usa: Totem: Doma (????): K'aran si trasforma in una grande lucertola

Altre definizioni con inesatto; come; gioca; sporco; Capiti in modo inesatto; Come i segni di acqua, aria, fuoco e terra; Come le native di Monrovia; Sono come cuccioli di pesce d'acqua dolce; Omaggi... puntuali come le tasse; Il Nestor calciatore che ha giocato nel Parma; Il Marcel ex giocatore francese del Milan; Come la giocata che rispetta le regole; Il Marco ex giocatore e dirigente dell'Inter; Quelle solari non c'entrano con lo sporco; Una tovaglia con chiazze di sporco; Sporco, gretto; Eliminare lo sporco; Ultime Definizioni