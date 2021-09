La definizione e la soluzione di: Impalcatura temporanea usata per ristrutturare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PONTEGGIO

Altre definizioni con impalcatura; temporanea; usata; ristrutturare; L'impalcatura sulla facciata; Sostituzione temporanea di un insegnante; Un Pierre compositore di musica contemporanea; Cella temporanea detta camera di sicurezza; Facoltà d'essere in più luoghi contemporaneamente; Piccola cannula usata un tempo per scrivere; Trave di legno o ferro usata nelle ferrovie; La palla usata in fisioterapia; Perforazione idraulica usata nei pozzi ing; Si presenta per ristrutturare un’azienda; Ultime Definizioni