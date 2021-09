La definizione e la soluzione di: Un grosso veicolo pensato per il lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FURGONE

Curiosità/Significato su: Un grosso veicolo pensato per il lavoro Camper (sezione Cellula scarrabile (per pick-up)) parte posteriore del veicolo, dove il letto (singolo o matrimoniale) è alto quasi come una mansarda. Se ne ricava sotto un grosso vano che può essere adibito 36 ' (5 048 parole) - 13:16, 12 giu 2021

Altre definizioni con grosso; veicolo; pensato; lavoro; Il loro grosso becco è a forma di scure; Grosso rettile crestato; Grosso veicolo impiegato per lo sgombero delle macerie; Un grosso e schivo maiale selvatico africano; Cambiare direzione con un veicolo; Un veicolo che resiste alle armi da fuoco; Il veicolo di Babbo Natale; L'impianto che consente a un veicolo di fermarsi; Walter, eclettico pensatore tedesco del primo '900; Il loro piano è pensato per studio o lavoro; Lungamente pensato e ponderato; Il sistema di mosse pensato per vincere; Nel mondo del lavoro ci sono anche protette; Contratto di lavoro detto anche innominato; Molestie nell'ambiente di lavoro ing; Congegno meccanico che produce un lavoro; Ultime Definizioni