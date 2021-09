La definizione e la soluzione di: La Giornata in un disco di Paola e Chiara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STORICA

Curiosità/Significato su: La Giornata in un disco di Paola e Chiara Paola & Chiara Paola & Chiara fu un duo canoro femminile italiano di musica pop composto dalle sorelle milanesi Paola e Chiara Iezzi. Rivelatesi come coriste degli 883 32 ' (3 486 parole) - 20:01, 7 set 2021

Altre definizioni con giornata; disco; paola; chiara; Può esserlo la materia oppure una giornata uggiosa; Relativo al pasto centrale della giornata; Il 27 marzo è la sua giornata; Giornata USA per i militari caduti: __ Day ing; Nota casa discografica soul e R'n'B statunitense; Il disco dei Genesis con White mountain; Disco dei Pink Floyd del 1968: A __ of Secrets; Disco di Ivano Fossati con Passalento e Piumetta; La Paola che è stata VJ di Mtv; Romanzo di Paola Barbato, con Giuditta Licari; Paola Barale ne fu sosia; La Paola sceneggiatrice di Dylan Dog; Lo è Chiara Rosa, bronzo agli Europei di Helsinki; Dichiaratamente contrario; Non chiara, enigmatica; La Chiara scrittrice di Per dieci minuti e Adesso; Ultime Definizioni