La definizione e la soluzione di: In gergo abbondanza, ad esempio di spaghetti.

Soluzione 6 lettere : COFANA

Curiosità/Significato su: In gergo abbondanza, ad esempio di spaghetti

Altre definizioni con gergo; abbondanza; esempio; spaghetti; In gergo, una grande spesa improvvisa; Nel gergo cavalleresco vuol dire sleale, traditore; Gergo linguistico francese simile all'argot fra; Nel gergo malavitoso lo è il pentito o la spia; Con abbondanza; Un sinonimo di abbondanza; Abbondanza, profusione; Sovrabbondanza, eccesso; In Italia c'è ad esempio pontina e salentina; Lo sono ad esempio il pino o l'abete; Così è l'esempio luminoso; Lo è per esempio un indumento come il body; Con pizza e spaghetti in un luogo comune; Sembrano degli spaghetti piatti; L'artigiana di penne e spaghetti; La roccia... degli spaghetti; Ultime Definizioni