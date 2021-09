La definizione e la soluzione di: In generale, qualunque veicolo a terra motorizzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUTOMEZZO

Curiosità/Significato su: In generale, qualunque veicolo a terra motorizzato Operazione Barbarossa (sezione L'arrivo a Chimki e l'arresto dell'offensiva: 26 novembre - 5 dicembre) il LVI corpo d'armata motorizzato, comandato del generale Erich von Manstein, e l'8ª divisione corazzata, comandata dal generale Erich Brandenberger, oltrepassando 138 ' (17 340 parole) - 19:37, 12 set 2021

Altre definizioni con generale; qualunque; veicolo; terra; motorizzato; Freddo generale russo... che sconfisse Napoleone; In generale, chi un tempo portava spade e simili; Il generale rimosso dopo la sconfitta di Custoza; Il Luigi generale sostituito da Armando Diaz; Un personaggio di Antonio Albanese: __ Qualunque; A qualunque prezzo: costi __ costi; Un... uomo qualunque; Un qualunque mezzo galleggiante; Un grosso veicolo pensato per il lavoro; Cambiare direzione con un veicolo; Un veicolo che resiste alle armi da fuoco; Il veicolo di Babbo Natale; Come i segni di acqua, aria, fuoco e terra; Scienza che studia la misurazione della Terra; Lo erano le città di Veio e Volterra; Coprono il 71% della Terra; Ultime Definizioni