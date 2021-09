La definizione e la soluzione di: Un gas che impedisce la combustione, come l'azoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INERTE

Curiosità/Significato su: Un gas che impedisce la combustione, come l azoto Monossido di azoto gli ossidi di azoto in generale, vedi NOx. Il monossido di azoto è un gas incolore. La formula della sua molecola è NO. La sostanza è un forte ossidante 10 ' (1 152 parole) - 13:16, 4 ago 2021

Altre definizioni con impedisce; combustione; come; azoto; Come un materiale che impedisce reazioni chimiche; Ha una menomazione che gli impedisce di lavorare; Quella stagna impedisce infiltrazioni nello scafo; Impedisce in città di vedere chiaramente il cielo stellato; Relativo a un prodotto della combustione; L'Eugenio del motore a combustione interna; Condizione che dà inizio alla combustione; L'anidride prodotta dalla combustione dei motori; Come le fonti antiche... da cui non sgorga acqua; Ormone usato come farmaco per stati infiammatori; Razionali come certe deduzioni; Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia; Difficile da affrontare come può esserla un'attesa; Cambiano l’atomo in azoto; Cambiano l'atomo in azoto; Ultime Definizioni