La definizione e la soluzione di: È furtiva in un'aria di Gaetano Donizetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAGRIMA

Curiosità/Significato su: e furtiva in un aria di Gaetano Donizetti L'elisir d'amore (categoria Opere liriche di Gaetano Donizetti) L'elisir d'amore è un'opera lirica di Gaetano Donizetti, su libretto di Felice Romani. Si compone di due atti, il primo composto da dieci scene e il secondo 15 ' (1 316 parole) - 15:41, 19 apr 2021

Altre definizioni con furtiva; aria; gaetano; donizetti; Un'azione... furtiva; Refurtiva, bottino, malloppo; Nascondere furtivamente qualcosa; Pianta profumata originaria della zona dell'India; L'operazione finanziaria legata alle probabilità; Lo è la stella detta anche binaria; Piante arboree molto usate dall'industria cartaria; Un Gaetano celebre campione juventino; Così è sempre il cielo per Rino Gaetano; __, chi mi manca sei tu cantava Rino Gaetano; Per Rino Gaetano... sosteneva tesi e illusioni; È grasso in un'opera buffa di Gaetano Donizetti; La città lombarda con il Museo Donizettiano; D'amore nell'opera di Donizetti; Il nome di Donizetti; Ultime Definizioni