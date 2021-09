La definizione e la soluzione di: Frutto tropicale di cui non si mangia la buccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANANAS

Curiosità/Significato su: Frutto tropicale di cui non si mangia la buccia Durian (categoria Frutta originaria dell'Asia) asiatici come il “re dei frutti”, il durian si distingue per le grandi dimensioni, il forte odore e la buccia spinosa. La polpa del Frutto può essere consumata 57 ' (5 701 parole) - 01:54, 10 set 2021

Altre definizioni con frutto; tropicale; mangia; buccia; Frutto tropicale dal caratteristico ciuffo; Può esserlo un ginocchio o un frutto come la mela; Un frutto come la decano; Frutto noccioluto; Frutto tropicale dal caratteristico ciuffo; Una pianta colorata tropicale, da appartamento; Ciclone tropicale tipico delle Filippine; Una febbre tropicale causata da una zanzara spa; Un filo... che si mangia bollito; Anche gli angeli li mangiano... per Bud Spencer; Vi si mangiano piatti caserecci e locali; Si possono mangiare gialli, verdi e rossi; La cosiddetta pelle a buccia d'arancia; Un tubero dolce dalla buccia rossa; I pomodori senza buccia; Si sbuccia facilmente;