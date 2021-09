La definizione e la soluzione di: La fondano i cristiani per evangelizzare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MISSIONE

Curiosità/Significato su: La fondano i cristiani per evangelizzare Sacerdozio femminile (categoria Clero cristiano) confronti dell'ordinazione femminile. I cristiani evangelici che sottolineano l'infallibilità delle Scritture fondano la loro opposizione all'ordinazione femminile 153 ' (15 403 parole) - 15:33, 11 set 2021

Non affondano nella sabbia; Il Saulo che fu tra i primi missionari cristiani; La nazione d'origine dei cristiani copti; I cristiani che fanno capo a un patriarca; Monaci cristiani comunitari eredi di San Pacomio;