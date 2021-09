La definizione e la soluzione di: La fisarmonica fondamentale per il tango. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BANDONEON

Curiosità/Significato su: La fisarmonica fondamentale per il tango Bandoneón (categoria Fisarmoniche) cromatica. Il bandoneón è uno strumento fondamentale nelle orchestre di tango. Nacque originariamente come strumento per la musica sacra, per accompagnare 3 ' (447 parole) - 21:03, 24 feb 2021

