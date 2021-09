La definizione e la soluzione di: In filosofia è contrapposto a trascendente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMMANENTE

Curiosità/Significato su: In filosofia e contrapposto a trascendente Essenza (filosofia) risiede in un'idea trascendente al mondo, in un iperuranio, ma inerisce alle cose stesse. Un oggetto concreto e individuale è un tutt'uno di forma e materia 18 ' (2 473 parole) - 19:39, 21 lug 2021

Altre definizioni con filosofia; contrapposto; trascendente; Un circolo vizioso nella filosofia classica; Una branca della filosofia del linguaggio; Esposizione sistematica di una parte della filosofia; Filosofia artistotelica criticata da Bacone; E' contrapposto a fast; Viene contrapposto a quello popolare: cinema __; Contrapposto a diurno; Dolce natalizio veronese contrapposto al panettone; Ultime Definizioni