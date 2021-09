La definizione e la soluzione di: È famosa per non aver ceduto il posto su un bus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ROSA PARKS

Curiosità/Significato su: e famosa per non aver ceduto il posto su un bus Qualcuno volò sul nido del cuculo (categoria Golden Globe per il miglior film drammatico) posto. Il "nido del cuculo" (cuckoo's nest) al quale si fa riferimento nel titolo è una delle molte espressioni impiegate nel gergo statunitense per indicare 28 ' (3 385 parole) - 10:57, 1 ago 2021

Altre definizioni con famosa; aver; ceduto; posto; Famosa azienda britannica del tè; La famosa colla con profumo di mandorla; Anne __, famosa fotografa australiana di neonati; Regione mitteleuropea famosa per il cristallo; Dopo averlo preparato si lascia riposare; Se ne possono avere diversi in una legislatura; Il valoroso mostra di averli; Pagato attraverso uno stipendio; Uno che ci ha preceduto; Ha preceduto IMU e ICI; Lo è il bene... che può essere ceduto; Gli è succeduto Biden; L'opposto della sinfonia per i musicologi greci; Imposto obbligatoriamente da un'autorità; La Tower di NY al posto delle Torri Gemelle ing; Ne è composto il libro Gente di Dublino; Ultime Definizioni