La definizione e la soluzione di: Su Facebook si clicca per far girare un post. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONDIVIDI

Curiosità/Significato su: Su Facebook si clicca per far girare un post

Altre definizioni con facebook; clicca; girare; post; Ogni utente di Facebook ne ha uno; L'app per chattare su Facebook ing; Gli avvisi rossi... su Facebook; C'è quello symbol... e quello su facebook ing; Simboli su cui si clicca; Si cliccano sul desktop; Cliccare i pulsanti della tastiera; Chi lo usa clicca sulle icone; La fa girare l'arrotino; Non fa che girare attorno al centro; Raggirare, truffare; Girare... in barca; Era scritto sulla posta inviata con l'aereo fra; Sostanza oleosa colorante composta da bixina; Composti organici come i grassi e le cere; Un portale italiano con posta elettronica e news; Ultime Definizioni