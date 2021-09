La definizione e la soluzione di: Lo era Tom Cruise in un film sportivo del 1983. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RIBELLE

Curiosità/Significato su: Lo era Tom Cruise in un film sportivo del 1983 Tom Cruise successo di un miliardo di dollari. Dal 2005 Cruise e Paula Wagner sono stati nominati responsabili della United Artists Studio: Cruise come produttore 34 ' (3 994 parole) - 13:55, 2 set 2021

Altre definizioni con cruise; film; sportivo; 1983; Celebre film con Dustin Hoffman e Tom Cruise; Le bugie di un film con Tom Cruise del 2010; Il noto film in cui Tom Cruise pilota i caccia; Film con Tom Cruise su un pilota militare; In un film di Woody Allen c'è quello di Bananas; In un film Disney del 1987 sono quattro da salvare; Un film musicale del 1978 con Olivia Newton-John; Così l'abbiamo fatta in un film diretto da Verdone; La C dell'acronimo sportivo CONI; Uno sportivo come Martìn Castrogiovanni; Uno sportivo... sulla cresta dell'onda; Il Fabio telecronista sportivo di Sky; Il Claudio ministro dei trasporti dal 1983 al 1987; Film biografico del 1983 di Mike Nichols ing; Thriller del 1983 del regista Michael Apted; Azienda milanese di abbigliamento fondata nel 1983; Ultime Definizioni