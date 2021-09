La definizione e la soluzione di: In economia corrisponde a un calo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FLESSIONE

Curiosità/Significato su: In economia corrisponde a un calo Stagflazione In economia, con il termine stagflazione (combinazione dei termini stagnazione ed inflazione) si indica la situazione nella quale sono contemporaneamente 7 ' (855 parole) - 12:23, 13 giu 2021

Altre definizioni con economia; corrisponde; calo; In economia, insieme alla domanda; Il Myron Premio Nobel per l'economia nel 1997; Il Milton Nobel per l'economia nel 1974; Limitatezza di risorse in economia; Corrisponde a otto pinte; Il complemento che corrisponde al dativo latino; Corrisponde a mille gigabyte; Nella smorfia napoletana corrisponde a 'O scemo; Il nome del Beccalossi dell'Inter; Esercizio a sforzo prolungato che consuma calorie; Se è calorico riguarda i valori nutrizionali; La calotta dell'essere umano; Ultime Definizioni