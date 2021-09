La definizione e la soluzione di: Dure come certe copertine dei libri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIGIDE

Curiosità/Significato su: Dure come certe copertine dei libri Casi di pedofilia all'interno della Chiesa cattolica ( Scandalo dei preti pedofili) trattati come esseri speciali, ammirati da tutti, questi sacerdoti sono spesso afflitti, in varia misura, da ansia, depressione e invidia degli altri. Dure critiche 163 ' (18 934 parole) - 11:37, 5 set 2021

Altre definizioni con dure; come; certe; copertine; libri; Durezza, rigore; Caratterizza certe verdure... e la delusione; Taglio di verdure julienne e poi a cubetti fra; Un formato di taglio di verdure; Uccellini come Titti; Una malattia come la congiuntivite granulosa; Come l'Umbria ospita i Monti Sibillini; Ridotto come un abito molto corto; Lo sono certe copertine; Lo sono certe reazioni... in laboratorio; Come certe stelle... che non cadono; Possono esserlo certi vasi... o certe ombre; Lo sono certe copertine; Il solco su certe copertine; Non andrebbero considerate per valutare i libri; Il Neri che ha condotto Per un pugno di libri; I cani protagonisti di alcuni libri di Dodie Smith; Nei libri e negli opuscoli; Ultime Definizioni