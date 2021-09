La definizione e la soluzione di: È delle ninfee in un quadro di Claude Monet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STAGNO

Curiosità/Significato su: e delle ninfee in un quadro di Claude Monet ninfee (serie di Monet) serie delle ninfee è un ciclo di circa 250 dipinti realizzati dal pittore impressionista francese Claude Monet. Nel 1883 Claude Monet si trasferì in una 30 ' (1 634 parole) - 14:21, 9 ago 2021

