È delle 4 e 48 in un dramma di Sarah Kane

Soluzione 7 lettere : PSICOSI

Curiosità/Significato su: e delle 4 e 48 in un dramma di Sarah Kane 4.48 Psychosis 4.48 Psychosis (a volte tradotta in italiano come Psicosi delle 4 e 48) è l'ultima opera teatrale della drammaturga britannica Sarah Kane e risale al 3 ' (228 parole) - 11:39, 8 set 2021

Altre definizioni con delle; dramma; sarah; kane; La vergine delle stelle secondo la mitologia greca; Il terzo caso delle declinazioni latine; Volano nei pressi delle coste; L'antico spettacolo romano delle battaglie navali; Lo è la persona che drammatizza le situazioni; Il più celebre dramma di Sofocle; È viola in un film drammatico di Steven Spielberg; Un radiodramma, in un unico atto, di Beckett; È stata governata da Sarah Palin dal 2006 al 2009; Le ultime lettere di Sarah; Lo sono Kate Middleton e Sarah Ferguson; Un'indimenticata Sarah; Ultime Definizioni