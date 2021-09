La definizione e la soluzione di: È del diavolo in una sonata di Giuseppe Tartini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TRILLO

Curiosità/Significato su: e del diavolo in una sonata di Giuseppe Tartini Giuseppe Tartini sonata per violino in sol minore Il trillo del diavolo. A lui è intitolato il Conservatorio di Trieste, mentre i comuni di Milano, Torino, Bologna e Padova 28 ' (3 600 parole) - 12:53, 7 ago 2021

Il Diavolo in un film di Pupi Avati; Non li fa il diavolo; Così è il diavolo in un libro giallo di Hitchcock; Lo è Il trillo del diavolo di Giuseppe Tartini; La Sonata per pianoforte n. 8 Op. 13 di Beethoven; Il primo tempo della sonata Al chiaro di luna di Beethoven; La spia impersonata dalla Garbo; Chi ha composto Sonata al chiaro di luna; La sua battaglia è in un'opera di Giuseppe Verdi; Così era l'Italia di Giuseppe Mazzini; Lo strumento del compositore Giuseppe Torelli; Opera di Giuseppe Verdi, rifacimento di Stiffelio; Lo è Il trillo del diavolo di Giuseppe Tartini;