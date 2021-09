La definizione e la soluzione di: Dati in garanzia in cambio di un prestito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMPEGNATI

Curiosità/Significato su: Dati in garanzia in cambio di un prestito Cassa depositi e prestiti provenienti dall’assunzione di finanziamenti, dall’emissione di titoli o da altre operazioni finanziarie, in ogni caso senza garanzia dello Stato e con preclusione 31 ' (2 519 parole) - 13:38, 31 ago 2021

