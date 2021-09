La definizione e la soluzione di: Cucchiaia spesso in legno usata nelle navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GOTTAZZA

Curiosità/Significato su: Cucchiaia spesso in legno usata nelle navi Glossario dei termini marinareschi (S-Z) (categoria Liste in aggiornamento) una serie di rilevamenti polari di uno stesso oggetto. Serretta nelle navi in legno, corso di fasciame interno applicato sulle ossature. Sestante strumento 20 ' (2 824 parole) - 17:25, 3 giu 2021

Altre definizioni con cucchiaia; spesso; legno; usata; nelle; navi; Nella fondina si accompagnano spesso al pesto; Citati spesso insieme ai licheni; Avvenimento imprevedibile, spesso tragico; Spesso viene confusa con cauzione o acconto; Telaio in legno di certe case dalle mura leggere; Una piccola trave di legno; Tipica imbarcazione di legno dei mari cinesi; Struttura in legno estesa sul lago; Tonalità di rosso usata nell'antica Roma; Lettera usata negli acronimi; Stanza della casa usata per fini professionali; Impalcatura temporanea usata per ristrutturare; Si trovano nelle auto e nelle banche; Vi si riparano le sentinelle; Decisamente rigido e immobile nelle sue opinioni; Anfibi come le raganelle; Piccola imbarcazione che rifornisce navi maggiori; Accomunano certe cabine di navi e vagoni di treni; Moto delle navi sinonimo di guizzata; Possono essere anticollisione o di navigazione; Ultime Definizioni