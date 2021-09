La definizione e la soluzione di: Così l'abbiamo fatta in un film diretto da Verdone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GROSSA

Curiosità/Significato su: Cosi l abbiamo fatta in un film diretto da Verdone Carlo Verdone film di Giovanni Veronesi Italians, del quale Verdone è stato protagonista insieme a Sergio Castellitto e Riccardo Scamarcio. Verdone è stato diretto 41 ' (4 163 parole) - 20:08, 6 set 2021

