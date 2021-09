La definizione e la soluzione di: Così è detto lo stile dell'arte araba in Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORESCO

Curiosità/Significato su: Cosi e detto lo stile dell arte araba in Spagna Toledo ( Toledo (Spagna)) storia di Toledo è analoga a quella della Spagna. Chiese: Cattedrale costruita nel XIII secolo secondo lo stile gotico delle cattedrali francesi. Contiene 18 ' (2 096 parole) - 16:00, 27 giu 2021

Altre definizioni con così; detto; stile; dell; arte; araba; spagna; Comunemente sono dette così le cuticole ungueali; Non essendo statico, si definisce così il web 0; Così può dirsi un gioco di parole trito e ritrito; Così è l'oggetto del desiderio d'un film di Buñuel; I crostacei anche detto bernardi eremiti; Così è anche detto il segnaposto su un tavolo; Carl Lewis lo è detto del vento; Così è detto il fianco emerso di una grande nave; In tipografia, lo stile anche detto aldino; Stile politico che esalta il ruolo delle masse; Il loro stile di vita non prevede attività fisica; Così è detto uno stile di vita frugale e austero; Il coperchio… delle fogne; L'Enzo artista della Transavanguardia italiana; Vendono... le gustose custodi delle perle; La Margherita della scherma nata a Trieste; Salto dell'atletica simile a quello in lungo; La parte della macchina che attutisce i colpi; Arte marziale ibrida molto... libera spa; Fanno parte del consueto tris di verdure grigliate; Haruki Murakami ne ha scritto l'arte; Il nome della campionessa non vedente di Sarabanda; Si usa per fare la ceretta araba; La scienza araba che significa riduzione; Era araba in un programma TV con Moana Pozzi; Salvò molti ebrei fingendosi console di Spagna; Un rapace presente in Sardegna e in Spagna; In Spagna c'è quella Morena e quella Nevada; Un capoluogo nella Spagna Nord-occidentale;