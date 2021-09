La definizione e la soluzione di: Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VITIGNO

Curiosità/Significato su: Cosi e detta una pianta coltivata come la Malvasia Latiano (sezione Monumenti e luoghi d'interesse) produzione agricola troviamo la vite, coltivata a tendone o a spalliera, delle varietà Negroamaro, Malvasia Nera, Malvasia Bianca e Primitivo. I Sindaci di 35 ' (3 945 parole) - 22:25, 5 set 2021

Altre definizioni con così; detta; pianta; coltivata; come; malvasia; Così è anche detto il segnaposto su un tavolo; Così era l'Italia di Giuseppe Mazzini; Così è El Cid eroe spagnolo spa; Così è la prima lettera di un nome proprio; Così era detta dai romani una nave da carico; È anche detta cornice rocciosa; Viene anche detta fantastoria o storia alternativa; Così è detta un'infiammazione della mammella; Pianta erbacea da cui si ricava un olio da cucina; Pianta da cui si ricava olio per cucina; Pianta rampicante dai fiori perlopiù bianchi; Lo sono le proprietà di una pianta medicinale; Un insieme destinato alla terra coltivata; Né addomesticata né coltivata; Bellissima orchidea coltivata nelle serre; Terra coltivata; Come le fonti antiche... da cui non sgorga acqua; Ormone usato come farmaco per stati infiammatori; Razionali come certe deduzioni; Difficile da affrontare come può esserla un'attesa; Vini da dessert come Pantelleria e Malvasia; Ultime Definizioni