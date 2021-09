La definizione e la soluzione di: Con Montanara in una battaglia risorgimentale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CURTATONE

Curiosità/Significato su: Con Montanara in una battaglia risorgimentale Curtatone ( Curtatone con Levata, Grazie e Montanara, Buscoldo, San Silvestro e Borgo Pradella) italiana nel 1848: la battaglia di Curtatone e Montanara, uno scontro militare che vide, il 29 maggio 1848, 6.000 volontari, in maggioranza studenti universitari 16 ' (1 808 parole) - 17:38, 9 set 2021

