La definizione e la soluzione di: Composti organici come i grassi e le cere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ESTERI

Curiosità/Significato su: Composti organici come i grassi e le cere Lipidi ( grassi alimentari) I lipidi (dal greco ??p??, lìpos, «grasso»), o grassi, sono Composti organici largamente diffusi in natura, e rappresentano una delle quattro principali 22 ' (3 013 parole) - 23:06, 27 mag 2021

Altre definizioni con composti; organici; come; grassi; cere; Raggruppamenti composti da diversi elementi; Pagamento di interessi composti; Composti chimici per l'industria dei profumi; Composti chimici detti basi; Quello 14 permette di datare materiali organici; Rifiuti organici fermentati usati in agricoltura; Non ha disturbi organici; E' impiegato nella preparazione di composti organici e inorganici; Come Carmen Consoli; Un alimento come le tempestine o i risoni; Sul corpo... come i vestiti; Romanzo di Kafka conosciuto anche come Il disperso; Grassi dell’organismo umano; Grassi oltre misura; Sono più grassi dei polli; Ingrediente dei grassi vegetali; Una commedia di Pirandello ne racconta il piacere; L'Iginio noto pasticcere; Identificare o riconoscere qualcosa; Apparecchio per cuocere o scaldare; Ultime Definizioni